La Academia: Andrés reconoce que Lolita Cortés lo pone nervioso.

Nuestros alumnos de La Academia continúan dando su máximo esfuerzo en cada gala, pues todos quieren quedar entre los finalistas de esta gran aventura.

Andrés nos puso a rockear con “Triste canción” en La Academia.

Lolita Cortés también ha visto el crecimiento de todos los participantes , incluyendo el de Andrés y su lado más rockero en los últimos conciertos.

La temida crítica no ha parado de gritar y de desvivirse en halagos para Andrés, lo que ha desatado un shippeo por parte de los usuarios de los redes sociales.

En reciente entrevista desde la Cabina POV de La Academia, Andrés revela qué piensa sobre los comentarios de los fanáticos y de Lolita.

“La verdad es que sí me pone un poquito nervioso. La verdad es que es una persona lindísima, pero súper intimidante. Sé que es una gran actriz de teatro musical y una gran cantante”, dijo en nuestra cuenta de TikTok de La Academia.

El alumno confiesa que siente una gran admiración por Lolita Cortés, a quien también ha definido como una “persona lindísima”.

“Es una persona a la que yo admiro mucho. Por ahora no ha pasado nada porque yo estoy encerrado en la casa. Yo no sé sus sentimientos hacia mí. Yo no sabía que tenía esposo, una disculpa para el señor”, declaró.

Andrés rompe corazones en La Academia

Andrés es uno de los galanes más queridos que han pasado por La Academia, prueba de lo anterior es que Cesia ha declarado su gusto por el alumno.

En la gala del siguiente fin de semana, Andrés y Cesia cantarán Recuérdame de Marc Anthony y Natalia Jiménez, por lo que el público espera un beso al final de la actuación.

Andrés no sabe si su amistad con Cesia pueda convertirse en una relación sentimental al terminar La Academia: “La verdad es que no lo sé. No sé si pudiera escalar a otra situación”, concluyó.

