La Academia: La Chicuela y Ricardo Casares le mandaron mensajes a Rubí.

Luego de varios conciertos en donde las críticas no han sido las mejores para Rubí por sus actuaciones sobre el escenario de La Academia, la gente sigue votando por ella y apoyándola para poder lograr su sueño.

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Una de las grandes cosas que han ocasionado el apoyo a Rubí, es su trabajo y dedicación para cada día ser mejor en lo que hace dentro de La Academia, eso le ha valido que los críticos y los maestros sigan confiando en ella para poder lograr grandes cosas.

Rubí sigue triunfando y ya tiene su propio club de fans.

Su entrega y dedicación han seguido intactas, esto a pesar de que le han dicho que no sirve para cantar, por lo que nuestro querido Ricardo Casares es el presidente de su club de fans.

Mi querida Rubí, soy Ricardo Casares y no tengo el gusto de conocerte, pero, te voy a decir que soy el presidente de tu club de fans unidos a nivel mundial y todos los días te estoy apoyando. Y, no te estoy apoyando porque seas una extraordinaria cantante, te estoy apoyando porque tú todos los días te estás dejando la piel para hacer bien las cosas y ese es un ejemplo bien importante. Tú sigue así y hasta dónde llegues y, te quiénes somos nosotros para decirte que no puedes ganar esto

También, la Chicuela le mandó un mensaje a la alumna más polémica y controversial de La Academia.

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