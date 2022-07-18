Alumnos de La Academia reciben la peor noticia tras regreso de Santiago.

El pasado fin de semana, La Academia vivió momentos inesperados tras la expulsión y regreso inmediato de Santiago.

Luego de que el participante dejó maravillados a los críticos con la canción La Camisa Negra de Juanes, el alumno tuvo una segunda oportunidad de convertirse en una estrella y brillar ante todo México.

El regreso de Santiago ha dividido la opinión de los usuarios de las redes sociales, pero el concursante está dispuesto a hacer caso omiso de las críticas para demostrar que merece un lugar en La Academia.

En la revisión de concierto de esta mañana, Santiago reveló que se inspiró en su madre y en los comentarios de los críticos para lograr una presentación única. El voto de silencio e instrospección también fueron clave para lograr conquistar a la audiencia.

Todos los alumnos también quedaron en shock con el regreso de Santiago, aunque también recibieron otra noticia que no esperaban.

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¿Cuál fue la noticia que recibieron los alumnos de La Academia?

Nuestros queridos alumnos no solo memorizan las canciones de cada gala y aprenden a interpretar correctamente, pues también se ejercitan y cuidan de su alimentación.

Recientemente, los participantes de La Academia recibieron la visita de una experta en la salud, quien les habló de las desventajas de tomar café como cantantes profesionales que aspiran a ser.

"¿Quién toma mucho café? El café es bueno, es antioxidante... ¿pero qué creen? A ustedes que son cantantes... tomar mucho café les irrita la garganta, al igual que el chocolate", dijo la experta para después escuchar un pequeño grito de decepción de los alumnos.

Pese a todo, el alumnado no dejará que su estricta alimentación sea un impedimento para brillar en la próxima gala de La Academia, donde seguramente mostrarán su máximo potencial.

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