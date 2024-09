¿Quién es Ricardo Hernández? El exacadémico que emocionó a Lola Cortés

Durante la semana los académicos recibieron la agradable y sorpresiva visita de algunos exacadémicos que han pasado por este importante proyecto, quienes en este octavo concierto abrieron el escenario. Nadia, Erika, Laura, Samuel, Marco More y Ricardo Hernández pisaron nuevamente La Academia, pero una vez que terminó el impresionante opening, nuestro querido Jaime Camil tuvo que hacer una breve pausa para decirle a Lola Cortés que había alguien muy especial que quería saludarla, el mismísimo Ricardo Hernández, pero ¿quién es y que relación tuvo con Lola Cortés?

¿Quién es Ricardo Hernández Quiñones?

Ricardo Hernández Quiñones es un exacadémico que formó parte de la tercera generación de La Academia, en el 2004, generación que compartió con Hiromi y Carlos Rivera . Ricardo Hernández es originario de Tijuana, y desafortunadamente no pudo llegar a la final de La Academia, pero su carisma le abrió muchas puertas alrededor del mundo, sobre todo dentro de la conducción y la actuación, siendo por ejemplo el conductor del programa “México Tiene Talento” en TV Azteca. Actualmente se encuentra participando en obras de teatro y además de esto decidió compartir sus conocimientos sobre el teatro musical, pues también se dedica a dar clases sobre este rubro en Tijuana. Además de esto está participando en el “Generaciones Tour”, espectáculo en donde podrán participar los académicos de esta generación.

¿Qué relación tuvo Ricardo Hernández con Lola Cortés?

Este octavo concierto, al terminar el opening del octavo concierto de La Academia, Jaime Camil le dijo a Lola Cortés que “alguien te quiere saludar, Lola”, y fue ahí donde Ricardo Hernández apareció detrás de ella en el panel de críticos, y Lola Cortés estaba visiblemente emocionada y apenada por la sorpresa que el exacadémico le estaba dando, y quien aprovechó el micrófono para decir: “Muchas gracias Jaime, de verdad, no podía dejar pasar el momento (...), Lolita preciosa” y fue ahí donde le plantó un enorme beso y abrazo a la crítica que ha participado en varias generaciones de La Academia.

Pero ¿qué relación tienen ellos dos?, pues los rumores iniciaron hace ya tiempo, ya que durante una de las presentaciones de Andresse (quien por cierto estará presente este concierto junto a Cañaveral ), Lola Cortés se emocionó demasiado y fue ahí donde trajo consigo una anécdota en donde contó:

Creo solo una vez en una Academia me pasó que me ganó el reality,fue mi primera generación de La Academia (...) uno de los alumnos cantó y me desmayé, gritándole cuánto me gustaba, claro eso fue ya hace 20 años.

Fue ahí cuando las redes sociales hicieron su trabajo y rápidamente encontraron el clip donde pasaba aquello que Lola Cortés había relatado, y fue nada más y nada menos que con Ricardo Hernández, quien recibió unos claros gritos a la voz de “ay a mi me encanta, me encanta, me encanta, me encanta” y el público de aquel entonces aprovechó para gritarles que se dieran un beso y fue ahí donde Ricardo aprovechó para acercarse al panel de críticos para, como esta noche, plantarle un beso a Lola Cortés.

En una entrevista exclusiva con nuestro host digital, Antonio Betancourt, Ricardo Hernández pudo platicar sobre lo emocionado que se sintió al poder reencontrarse con Lola Cortés:

Volver a ver a Lola, por Dios, después de veinte años... Me jalan y me dicen “ven, ven, ven” y me la ponen ahí... No me pude resistir, fue un encuentro tan bonito... Tenía años, años sin verla, y me llena de emoción el saber que tenemos una conexión muy bonita después de tantos años.

