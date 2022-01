Lorenzo Méndez sufre aparatoso accidente junto a su hija.

El cantante Lorenzo Méndez tuvo un inicio de año un poco complicado debido a que se llevó un gran susto en Estados Unidos, mientras manejaba su auto acompañado de su hija.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el ex de Chiquis compartió el terrible momento que vivió al conducir su auto, cuando una de sus llantas se salió de lugar.

Te puede interesar: Lorenzo Méndez olvida a Chiquis Rivera con una mujer idéntica a la cantante.

Mi gente, especialmente los chavos que quieren comprar llantas o rines grandes, a mí siempre me han encantado toda mi vida los rines grandes, toda mi vida, desde que tengo carro, pero miren...

En sus historias de Instagram mostró cómo quedó su auto después del inesperado momento en que la llanta se desprendió.

Cuando compren algo que no debe ir... miren lo que me acaba de pasar

Además, mencionó que su hija y una de sus amigas, se encuentran en buen estado de salud y el accidente no pasó a mayores.

Bendito Dios las niñas están bien, pero de la nada se salió la llanta, ¡miren eso!

La polémica de Lorenzo Méndez con Chiquis Rivera

Recordemos que Lorenzo Méndez y Chiquis mantuvieron una relación sentimental, la cual los llevó hasta el altar asegurando que se amarían para siempre; sin embargo, hace unos años, anunciaron que su matrimonio había llegado a su fin debido a numerosos problemas.

Han pasado varios meses desde que confirmaron su separación, aunque no han oficializado su divorcio. Supuestamente, esto se debe a que Lorenzo no ha querido firmar los papeles para finiquitar el proceso, pues le piden mucho papeleo.

Ante los rumores en su contra, Lorenzo Méndez aseguró que, si bien el proceso no ha terminado, no ha sido por no colocar su firma, sino porque le están solicitando papeles hasta de lo más mínimo.

También te puede interesar: Lorenzo Méndez habla de su relación con Ninel Conde.