Lorenzo Méndez habla de su relación con Ninel Conde.

Aunque Lorenzo Méndez, el aún marido de Chiquis Rivera, es quien organizó la reciente gira artística de Ninel Conde por antros, cantinas, y restaurantes en la unión americana, procura mantenerse al margen en torno al problema que la cantante enfrenta a raíz de la fuga de su pareja Larry Ramos, quien está acusado por defraudar a más de 200 personas con alrededor de 22 millones de pesos.

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Pues mejorando, mejorando, obviamente nuestra relación es más de chamba, de trabajo. Obviamente sí, es una persona que ella ama, es su esposo, obviamente se entiende, aquí estamos para ayudarla, apoyarla y que esté bien de ánimo para seguir dándole para adelante a su carrera. Se trata de levantarse de cosas malas, porque siempre van a pasar cosas malas y es la forma en que uno reacciona al problema… Mi relación con ella es simplemente de trabajo, y no me meto en esos asuntos

Ventaneando habló con Lorenzo cuando estaba acompañado por Gerardo Bazúa, con quien acaba de grabar el tema a dueto 'Puedes taparte'.

Desmiente agresión a Chiquis Rivera

En otros temas, el cantante negó lo dicho por Doña Rosa Rivera, sobre que su nieta Chiquis le contó alguna vez que él intentó golpearla, situación que la llevó a separarse de él.

Para nada, yo creo que la gente que me conoce sabe que yo no soy un hombre violento para nada, le mando un fuerte abrazo a toda la familia, ojalá que tengan felicidad en su corazón, en su vida y que me desean lo mejor, igual que yo les deseo a ellos

Y, aunque se ha mostrado acompañado de una joven muy parecida a Chiquis Rivera, Lorenzo asegura que no tiene novia, bromeando de su soltería con Jerry Bazúa.

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