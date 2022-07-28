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FOTOS | Lorenzo Méndez tacha de ‘falta de respeto’ que Chiquis revelara que se autosatisfacía.

El cantante de Regional Mexicano lamentó que su exesposa haya ventilado su intimidad en un libro, pero aseveró que así se maneja esa familia ¡Pum!

Por: TV Azteca

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