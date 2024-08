Los efectos del consumo de alimentos ultraprocesados en el cerebro, según estudio científico

Para comprender los efectos del consumo de alimentos ultraprocesados en el cerebro, primero debemos saber qué son exactamente. De acuerdo con portales especializados, este tipo de comida no son más que formulaciones a base de sustancias extraídas o derivadas que contienen colorantes artificiales, saborizantes y texturizantes que intentan imitar los naturales, pero están nutricionalmente desequilibrados.

¿Qué son los alimentos ultraprocesados?

Así, los alimentos ultraprocesados destacan por sus altos niveles de azúcar, grasa y sodio como los refrescos, yogures de sabor, sopas instantáneas, la mayoría de los cereales para el desayuno, panes, quesos y conservas vegetales. De hecho, tristemente, alrededor del 58% de las calorías consumidas por niños y adultos provienen de estos productos.

¿Cuáles son los efectos del consumo de alimentos ultraprocesados en el cerebro?

Un estudio preliminar presentado por Dong Wang, quien es profesor adjunto del Hospital Brigham y de la Facultad de Medicina en Harvard, ha revelado interesantes hallazgos sobre los efectos del consumo de alimentos ultraprocesados en el cerebro. Para encontrarlos, realizaría un seguimiento de más de 130 mil adultos en Estados Unidos durante 43 años. Durante este periodo, 11 mil 173 personas desarrollaron demencia.

Los resultados del estudio muestran que las personas que consumen habitualmente carne roja procesada como salchichas, tocino, salchichón, salami y mortadela, tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia en etapas posteriores de su vida. Por otro lado, refleja que la carne roja no procesada, como chuletas de cerdo o filetes, no aumentó significativamente el riesgo de demencia.

Si bien, el estudio sobre los efectos del consumo de alimentos ultraprocesados en el cerebro aún no se ha publicado en una revista científica, no es el único que ha investigado esta relación. Por ejemplo, han encontrado evidencia de que el consumo de alimentos ultraprocesados está relacionado con el deterioro cognitivo. Sin embargo, los expertos aún no están seguros de si estos alimentos dañan directamente el cerebro, pero tienen algunas teorías.

Finalmente, los especialistas sugieren realizar cambios modestos para evitar los efectos del consumo de alimentos ultraprocesados en el cerebro e impactar positivamente en la salud a largo plazo. En otras palabras, reducir el consumo de bebidas azucaradas y sustituir las carnes rojas procesadas por otras fuentes de proteínas, como pescado, pollo, legumbres y frutos secos. Además, añadir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales integrales, puede ayudar a proteger la salud del cerebro.