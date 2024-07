Estos son los mejores memes del estreno de Betty la fea, la historia continúa

Por fin llegó el día que muchos fanáticos de “Betty, la fea” estaban esperando. “Betty, la fea” es todo un icono y definitivamente ya es parte de una cultura y este viernes 19 de julio se estrenó “Betty la fea, la historia continúa” en la famosa plataforma. Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco estuvieron en ‘Venga la Alegría’ y se mostraron emocionados de poder estar nuevamente en la pantalla y entretener a los fanáticos que se envolvieron con la “primera parte” de la historia.

Así fue como este viernes, muchos fanáticos se desvelaron para ser los primeros en enterarse de que fue lo que pasó con sus personajes favoritos y desde temprano las redes sociales se llenaron de memes y referencias sobre los primeros dos capítulos.

Por eso no podíamos dejar pasar la oportunidad de juntar los mejores memes, pero es importante hacer una advertencia en este punto. Si no has visto los primeros capítulos de esta nueva continuación de la historia de Betty, debes tomar en cuenta que los memes pueden contener spoilers, así que sin más que decir continuamos.

¡Advertencia de Spoiler!

Los mejores memes del estreno de Betty la fea, la historia continúa

¡Es hora de ver los memes! En redes sociales circulan memes relacionados con la muerte de un icónico personaje, la ausencia de la madre de Beatriz Pinzón Solano, quien por cierto envió un mensaje a sus fans mexicanos de la telenovela. Pero también, y sobre todo, hay memes relacionados con ‘Mila’ la hija de Betty y don Armando, la cual, parece ser, no se ha convertido en el personaje favorito del público. Sin más que decir, es momento de ver los memes que pudimos encontrar.

Diosito te damos a Mila, devuelvenos a Doña Julia 😭 #BettyLaFea pic.twitter.com/RXXx7qHo9z — Ecuatorianosote 🕺 (@ecuatorianosote) July 19, 2024

Yo terminando los primeros 2 capítulos de #BettyLaFea la historia continúa: pic.twitter.com/VPGVAEwieB — Liz R (@lizetterb) July 19, 2024

Yo después de desvelarme para ver los nuevos capítulos y ver que a Betty le volvieron a hacer la gatada en Ecomoda, su hija Mila es una culera con ella, nisiquiera le dice mamá, Armando sigue siendo un mequetrefe, y la mamá de Betty ya se fue con diosito:#BettyLaFea pic.twitter.com/WxxLDfutXi — Pao Montiel (@PaaoMontiel) July 19, 2024

No importa los años que pasen Armando siempre va a estar en el mood de #BettyLaFea pic.twitter.com/ci6y8QRZjH — 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐈𝐀🤍 (@imjustt_a_girl) July 19, 2024

Todavía no supero que Betty casi se levanta a Armando cuando se fue de la casa JAJAJAJAJAJAJAJJA, PAPITO ES Q COMO SE LE OCURRE DECIR QUE MEJOR SE HUBIERA QUEDADO CON MARCELA SI HUBIERA SABIDO QUE LAS COSAS SERIAN ASI

uno ni como defender a Armando #BettyLaFea pic.twitter.com/HlOiLkRuec — Arwen (@fineborderly) July 19, 2024

¿Dónde ver “Betty, La Fea”?

“Yo soy Betty, La Fea” es un clásico de origen colombino que siempre vale la pena volver a ver. Si tú quieres revivir los capítulos de la primera historia antes de ver “Betty la fea, la historia continúa” recuerda que la puede disfrutar a través de Azteca UNO, los sábados a las 3:00 p.m.

