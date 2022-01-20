Luis Miguel tendrá que responder a la demanda de un excolaborador.

Se acabaron las artimañas y los recursos legales para que los abogados de Luis Miguel sigan evadiendo la demanda que, por despido injustificado, presentó en su contra Javier Francisco Guatemala, quien dice haber trabajado durante 24 años para el cantante como administrador de diversos bienes, entre estos, su famosa casa de Acapulco.

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El abogado de Guatemala nos puso al tanto del resultado de una audiencia que tuvo lugar la mañana de este martes.

Para nosotros, hoy concluye una etapa que es la de demanda y excepciones en este caso, en este momento ya no se pueden promover los incidentes que han venido utilizando para retardar el caso, para retardar el asunto sin fundamento

Eso nosotros bien lo sabemos, que en derecho muchas veces, sobre todo en materia del trabajo del sistema anterior del 2012 de la reforma, pues se utilizaba solamente para eso, como una estrategia para retardar y no avanzar los juicios, pero en este momento celebramos que terminó esa etapa

Los abogados de Luis Miguel deberán presentar pruebas

Ahora sí, todo lo señalado por los abogados de ambos bandos tendrá que ser probado, luego de casi 10 años de litigio.

Desde luego que tenemos elementos para demostrar las situaciones de lo que hemos venido diciendo, que él tenía la categoría de administrador. Mi cliente no tuvo una alta ante el seguro, entonces, esto a final de cuentas se va a demostrar en este preciso momento procesal que sigue

Los abogados del demandante aseguran que se violaron los derechos de su cliente, al no cumplir Luis Miguel con las obligaciones de una relación laboral.

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