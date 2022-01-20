Ari Borovoy prohíbe a los artistas del ‘2000’s Pop Tour’ tomar alcohol.

Yahir, Nikki Clan, Fanny Lu, Pee Wee, Bacilos, Playa Limbo, Kudai, Paty Cantú y Motel forman parte de la gira de los 2000’s Pop Tour, comandado por Ari Borovoy y cuyas presentaciones arrancarán el próximo 10 de junio en la Arena Ciudad de Monterrey, según se dio a conocer este martes en conferencia de prensa en la Arena Ciudad de México.

Pero vaya confesión la que hizo Ari Borovoy en torno a una cláusula que establece que ninguno de los integrantes del show puede consumir alcohol o usar drogas previo a subir al escenario, debido a experiencias que vivió con algunos integrantes del 90’s Pop Tour.

La gente de prensa se va a enterar por primera vez, pero hay una cláusula muy importante que todos los artistas firman. Hay gente dentro de staff que si ve a alguien tomar… si toman un poquito, no cobra todo el grupo

Ya hemos tenido varios accidentes en el ’90’s Pop Tour'… no nos pasó con una cerveza, nos pasó otras veces. Es por cuidado y por respeto al público que paga un boleto para venir a ver un show

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Pee Wee habla del próximo documental de Cruz Martínez

Después de semejante ventaneada, algunos de los artistas respondieron a preguntas de los reporteros.

Pee Wee confirmó que está enterado del documental que Cruz Martínez prepara para conmemorar los más de 20 años del éxito de Kumbia Kings, por lo que no dudaría en participar si lo invitaran.

Estaba enterado del documental. Seguramente formo parte de la historia de la agrupación, entonces si el tiempo se presta, yo estaría encantado

Paty Cantú, quien se encuentra más enamorada que nunca del actor Christian Vázquez, admitió que le gustaría compartir el escenario con él.

Claro que sí, espérenlo. Eso ya se anunció desde ahorita

Por cierto que, Pablo de Kudai, permaneció en un camerino de la arena, debido a que su prueba de COVID-19 salió “rara”.

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