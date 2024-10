Los signos que pueden dejarte plantado en una cita

En el mundo de la astrología occidental cada uno de los doce signos del zodiaco cuenta con una personalidad única que los hace destacar del resto, esto se debe a que la posición de los planetas y constelaciones al momento de su nacimiento interfiere en el tipo de carácter de los individuos, así como en sus cualidades positivas y negativas.

En este sentido, expertos en la materia han compartico cuáles son esos signos del zodiaco que podrían dejarte plantado en una cita, ya sea porque se les olvidó o porque consideraron que tenían cosas más importantes por hacer, por lo que debes estar preparado con ellos si deseas establecer una relación de pareja o amistad.

Estos son los signos del zodiaco que te dejarían plantado en una cita

Según los estudios que han llevado a cabo astrólogos de todo el mundo, Tauro es uno de los signos del zodiaco que podría dejarte plantado en una cita y cancelarla sin ningún tipo de aviso previo. Esto debido a que son demasiado tercos y no les agrada salirse de su zona de comodidad, si se sienten incómodos con la idea de salir de casa simplemente no asistirán a la reunión acordada.

Por otro lado, las personas nacidas bajo el signo de Géminis también podrían cancelar una cita sin avisar, esto debido a que cambian de parecer de un momento a otro y si algo o alguien no logra captar su completo interés, no tendrán reparos en dejar plantada a esa persona. Para los geminianos es muy común cancelar citas o simplemente no asistir, por lo que es mejor invitarlos de manera repentina.

Por otro lado, los Libra también forman parte de la lista de signos que puede dejarte plantado en una cita. Esto se debe a que sus expectativas son muy altas, y si el plan que le has propuesto no cumple con ellas ni logra emocionarlos preferirán no asistir.