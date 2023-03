Louis Tomlinson desató la locura en su visita a la Ciudad de México.

Louis Tomlinson desató la locura en su visita a México. ¿Qué pasó?

La visita de Louis Tomlinson a la Ciudad de México, en donde eligió un centro comercial del sur de la capital para presentar su más reciente documental titulado ‘All Of Those Voices’. Miles de fanáticas del ex One Direction, abarrotaron el lugar poniendo en peligro, incluso la realización del evento, pues el dispositivo de seguridad del centro comercial fue insuficiente, quizás porque jamás se creyó que la convocatoria se desbordara.

Hubo momentos, incluso, en que los elementos de seguridad no se daban abasto para controlar la emoción de los fanáticos que empujaban las vallas de seguridad con riesgo de provocar una estampida. Como era de esperarse, más de uno resultó lastimado entre el tumulto y los guardias de seguridad tuvieron que sacarlos para evitar una tragedia.

¿Qué sucedió cuando salió a ver a sus fans?

Poco después de las siete de la noche, por fin apareció Louis ante los presentes, causando una ovación que dejaría sordo a cualquiera. Por evidentes cuestiones de seguridad, el evento se recortó y el británico se acercó a saludar a algunos de los presentes a toda velocidad para fotografiarse y firmar algunos autógrafos. Incluso, nuestra charla con el cantante duró apenas unos segundos.

Esto es una locura, es increíble hermano, es increíble

Tras su paso por la alfombra roja, Louis visitó a algunos de los asistentes a la premier de su documental en una sala de cine y ahí compartió algunas palabras con sus fanáticos mexicanos.

Creo que es muy evidente porque decidí venir a México, solo hay que ver la bienvenida que me dieron y el haber organizado algo de esta magnitud y, me era importante que ustedes se sintieran incluidos en este proyecto, porque tienen un lugar muy especial para mí, desde mis días en One Direction, hasta ahora que solo soy yo, entonces, claro que tenía que venir

El documental de Louis, ‘All Of Those Voices’ se estrena en cines este fin de semana.