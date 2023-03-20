Paulina Rubio prepara una gira de éxitos y un dueto sorpresa.

Paulina Rubio reveló en exclusiva para nuestra querida Pati Chapoy que tiene algunas fechas programadas para sus próximos conciertos, al igual que un dueto que podría paralizar a sus miles de fans.

Te puede interesar: ¿Paulina Rubio está de acuerdo con serie de Timbiriche? Ella responde.

El primer concierto ya confirmado es el 3 de junio para este Pride, que se llama Love anda Pride en el Parque Bicentenario, pero estoy a muy pocos meses de presentar una gira de éxitos, seguramente voy a hacer un dueto con alguien, me encantaría que fuera mujer y me gustaría que fuera algo diferente y que nos diera mucho trabajo de conseguir. A Thalía, por ejemplo, bueno aquí le mando directamente a Thalía, armemos la gira, ya Karol G y Shak, ¿Qué pasó?

Decía Shak que hay un infierno reservado para las mujeres que no se apoyan entre sí, tenemos que quitarnos, la competencia más vívida del pop ha sido la de Thalía y la mía, pues que ya dejen hacer la gira, ya ponte la pila

¿Paulina Rubio ha tenido la oportunidad de hablar con Thalía?

Sin embargo, Paulina Rubio reveló que tiene mucho tiempo que no habla con Thalía, pero que tiene un gran respeto por su colega.

No, la última vez que hablé con ella fue hace mucho, hace tres años, hace dos años; obvio, lo que pasa es que es diferente a mí y yo la respeto, también mucho, sus hijos, tienen la misma edad que mis hijos. Para nosotras es todo, ella vive en Nueva York, tenemos grandes amigas en común que es la que nos va nivelando el agua a los camotes, pero estaría padrísimo y realmente tirar cualquier competencia… Y ahora qué Shak y qué Karol G, pues oye, las únicas dos mexicanas más top, pues tenemos que reunirnos

Paulina Rubio reveló la forma en que ella piensa que comenzó su rivalidad con Thalía en los escenarios, pues las dos son grandes estrellas del pop en México.

También te puede interesar: Paulina Rubio ha tenido un duelo doloroso por la muerte de su madre.