Lucila Mariscal revela que fue víctima de violencia física.

EXCLUSIVA. Lucila Mariscal nos contó más de su fractura de cadera.

Lucila Mariscal pasó una amarga Navidad, pues el 25 de diciembre sufrió una caída en su casa. Eso no fue lo más grave, ya que al llegar al hospital la operaron de emergencia de otro padecimiento que nada tenía que ver con la lesión provocada por la caída.

“Venía con los bastones, según yo muy bien y todo, pero de repente se me resbaló el bastón del lado izquierdo y voló. Me tropecé con el bastón y se me cruzaron los pies, empecé a dar vueltas como loca, pero no sé cómo fue eso”, expresó para Ventaneando.

“Me caí en la orilla de un mueble, del lado derecho de mi cadera, que la tengo muy desgastada porque ya no tengo nada de cartílago y la pierna la tengo suelta”, añadió.

Cabe mencionar que la actriz Lucila Mariscal todavía tiene pendiente una cirugía de cadera.

El médico me dijo: ‘no la puedo tratar de la cadera porque tiene una hernia umbilical’. Me dejaron inactiva completamente

Su buen humor no la abandonó cuando estuvo en el hospital y así quedó demostrado en videos de TikTok.

Siempre trato de estar en un estado anímico agradable porque es la forma de ser feliz

Lucila Mariscal habla de los episodios de violencia a manos de su ex

La actriz admite que ha habido períodos oscuros en su vida, como cuando sufrió maltrato físico a manos de su segundo marido.

“A mi segundo marido le tenía miedo porque se ponía mal. Me daba miedo y me golpeaba. Yo era karateca, le habría puesto en su madrina en un dos por tres, pero cuando te da miedo alguien… no puedes”, reveló.

“A mi segundo marido le empezó a dar un complejo de inferioridad en su trabajo porque él era imitador, pero cuando andaba conmigo nadie lo pelaba. Me empezó a tener coraje”, abundó.

Los abusos acabaron hasta que el hijo de Lucila Mariscal puso un alto.

Vino mi hijo y le dijo a mi segundo marido: ‘¿Cuánto quieres durar?’. Él me estaba maltratando y me aventó en la cama, mi hijo lo estaba viendo, yo quería que viera para que actuara

