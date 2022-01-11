Ventaneando captó imágenes exclusivas de la serie de Vicente Fernández.

A casi un mes de la muerte de Vicente Fernández, las grabaciones de su serie biográfica El Rey continúan a todo vapor en la Ciudad de México y como siempre, Ventaneando presenta imágenes exclusivas de quien encarnará al añorado Charro de Huentitán.

Esta vez, la locación tuvo lugar en los alrededores de un emblemático teatro de la Ciudad de México, en cuyas taquillas se colocaron pósters dando cuenta de una presentación que ahí se anunciaba.

Miembros de la producción entrevistaron a algunos extras que llegaron con atuendo en mano para caracterizarse como en los años setenta.

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Jaime Camil lució sonriente en las grabaciones de la serie 'El Rey'

Tras varias horas de espera, finalmente nuestras cámaras lograron captar a Jaime Camil al salir de su camerino, el cual siempre estuvo resguardado por un elemento de la producción y por un empleado del actor.

Jaime se detuvo un momento mientras cruzaba la calle para ingresar al teatro y observar el trabajo que el equipo de producción había hecho para ambientar este lugar.

Se prevé que la serie vea la luz al finalizar este año, quizá para conmemorar el primer año de la partida de El Ídolo de México, quien por cierto autorizó y supervisó en vida el guión de la producción a cargo de la compañía colombiana Caracol Televisión.

La producción contará con las actuaciones de Fabricio Serna, Sebastián García y Sebastián Dante, quienes personificarán a Vicente Fernández en las distintas etapas de su vida.

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