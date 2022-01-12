Carlos Bremer influyó en la recuperación económica de Luis Miguel.

El regiomontano Carlos Bremer es uno de los empresarios que participó en el rescate financiero de Luis Miguel, ideando junto con Miguel Alemán Magnani la producción de la bioserie por la que el cantante habría cobrado unos 35 millones de dólares, según un reporte de Showbizz Daily.

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Sobre los rumores de que Luis Miguel está nuevamente en bancarrota debido a que ha despilfarrado ese dinero en juergas y que enfrenta una crisis de salud por una caída que lo llevó a ser operado de un hombro, Carlos Bremer asegura que el cantante se encuentra financieramente sano, pues ha cubierto todas sus deudas y está listo para retomar su carrera artística.

Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mí es alguien que le ha dado a México, tanto que no me importan sus problemas, siempre hay que estar para apoyarlo. Él aprovechó la oportunidad y limpió todos sus errores… Quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo el mundo y volvió a darnos la emoción de tenerlo como el grande que es

El empresario mencionó que Luis Miguel no podía cantar, pero le hicieron ver que era la única oportunidad que tenía de recuperarse.

No podía cantar, porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, lo necesitábamos arriba en el escenario, donde es grande y puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América

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