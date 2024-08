El lugar al que van los gatos que escapan de casa, según la ciencia

Si alguna vez te has preguntado cuál es el lugar al que van los gatos que escapan de casa, no eres el único. Los gatos son conocidos por su naturaleza enigmática, lo que ha llevado a muchos a preguntarse qué hacen cuando se aventuran fuera de su hogar. El gremio científico no es la excepción a este misterio, por lo que un grupo de la Universidad de Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU en inglés) decidió investigar este comportamiento enigmático y sus hallazgos revelan información interesante sobre los “michis”.

¿Qué dicen los científicos del lugar al que van los gatos que escapan de casa?

Según la investigación de los expertos noruegos, el lugar al que van los gatos que escapan de casa tiende a estar bastante cerca de su hogar junto a sus humanos. Esto sucede porque a los felinos les gusta explorar áreas a no más de 50 metros de distancia, lo que les permite mantenerse en un entorno familiar.

En el lugar al que van los gatos que escapan de casa, ellos suelen descansar y cazar, es decir, actividades que pueden tener un impacto ambiental significativo. No obstante, en casos menos comunes, algunos gatos se aventuran más lejos, recorriendo hasta 300 metros, aunque esto es raro, especialmente en gatos castrados.

¿Cómo proteger a los gatos si salen de casa?

Para evitar que nuestros “michis” se pierdan o enfrenten peligros, es importante supervisar sus salidas. En este sentido, los veterinarios sugieren no dejar a los gatos salir sin control humano y aseguran que deben estar siempre vacunados, desparasitados y limpios para prevenir enfermedades.

Además, colocarles dispositivos de geolocalización, chips y placas de identificación es una excelente manera de garantizar que puedan ser encontrados si se alejan demasiado. Por último, entender el lugar al que van los gatos que escapan de casa es clave para protegerlos y garantizar su bienestar mientras exploran su entorno.

