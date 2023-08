Así confirmó Luis Ángel ‘El Flaco’ la muerte de su hija de 21 años

Una lamentable noticia se dio a conocer el día de ayer, la hija del cantante Luis Ángel ‘El Flaco’, conocido por ser exintegrante de Los Recoditos, perdió la vida recientemente, dejando un gran dolor para sus familiares y amigos.

De acuerdo con lo que se sabe, la joven murió ahogada en una popular playa de Mazatlán, Sinaloa. Esta noticia fue confirmada por su disquera a través de un comunicado que compartieron en las redes sociales.

Un rezo con un olor peculiar. ¿Confundieron el incienso con algo más?

Te puede interesar: Esposa de Eduin Caz se acerca de nuevo al cantante de Grupo Firme: ¿Reconciliación?

¿Cómo falleció la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’?

Además, se detalló que este suceso ocurrió la madrugada del lunes, ya que la joven estaba acompañada de un par de amigos en la playa; sin embargo, alrededor de las 4:30 a.m. decidieron nadar en el mar, pero no corrieron con buena suerte, pues fueron arrastrados y la hija del cantante no logró salir.

Tras este lamentable hecho, las autoridades de Mazatlán llegaron al lugar, pero tardaron muchas horas en encontrar el cuerpo de la joven, quien finalmente fue identificada como María Fernanda, de 21 años de edad, hija del exvocalista de Los Recoditos.

También te puede interesar: Así anunció Eduin Caz su retiro de los escenarios