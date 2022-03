Luis de Llano responde a Sasha Sokol: “No he cometido ningún delito”.

A unas semanas de que Sasha Sokol impactó al medio del espectáculo al revelar que fue víctima de abuso por parte de Luis de Llano, el productor reapareció para responder con un comunicado.

EXCLUSIVA. Luis de Llano, creador del grupo Garibaldi, recuerda a Xavier Ortiz como un hombre decente, responsable y trabajador.

Te puede interesar: Britney Spears arremete contra su ex Justin Timberlake tras hablar ¿con Dios?

A través de un escrito, el creador de grupos como Timbiriche, Garibaldi, entre otros, dejó claro que en ningún momento cometió un delito.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del ocho de marzo de 2022 son meras y falsas especulaciones”, expresó.

No obstante, Luis de Llano ofreció una disculpa a Sasha Sokol por “haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión”.

Para finalizar, el productor reveló que mantiene una buena relación con familiares y gente cercana a Sasha Sokol.

“Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto”, sentenció.

También te puede interesar: VIDEO: Chris Rock pide perdón a Will Smith tras escándalo.