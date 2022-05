Luis Enrique Guzmán y su pareja ya no viven juntos tras filtración de audios.

Mayela Laguna, nuera de Silvia Pinal, rompió el silencio sobre los audios filtrados en marzo, donde arremetió contra su pareja Luis Enrique Guzmán y toda la familia Pinal.

Doña Silvia Pinal celebró con seres queridos su cumpleaños 91.

En su momento, Laguna se fue en contra de Luis Enrique Guzmán, tachándolo de “un sujeto machista, que la trata mal y hasta la somete a violencia económica”.

Según Mayela, aquellos audios se los envió a una amiga y fueron hackeados por ciberdelincuentes que la extorsionaron.

Tras negarse a dar dinero, los audios de Mayela quedaron expuestos y sus contundentes declaraciones sobre la familia Pinal también.

La mujer confesó que vio a Alejandra Guzmán en estado inconveniente, que Luis Enrique se adueñó de su pizzería y que no le pagaba sueldo.

“Me siento como esclava, me siento peor que si estuviera en la cárcel, que yo ya estuve en la cárcel un año, en Santa Martha Acatitla, salí absuelta, pero me siento peor que eso. Me siento muy mal de estar con alguien así, que me trate así y si estuvieran mis papás vivos ya me hubiera ido corriendo a su casa”, dijo en los audios.

Te puede interesar: Polémicos audios ponen en jaque matrimonio de Luis Enrique Guzmán.

¿Audios separan a la familia Pinal?

En un nuevo audio revelado en nuestro programa Venga la Alegría, Mayela Laguna confesó que decidió salir de la casa del Pedregal para resolver sus diferencias con Luis Enrique Guzmán.

Laguna confirmó que vive separada del hijo de Silvia Pinal, pero tiene la finalidad de darse espacio y arreglar su crisis marital.

“Lo que están diciendo es cierto, sí me fui de casa de Wicho, un poco más arriba por los Dinamos y es una casita muy bonita para Apolo y para mí, también para él”, explicó.

“Ahí la pasamos, pero también la pasamos en el Pedregal, estamos con pasitos iniciando y es un parteaguas, después de las audios tan feos. Debemos perdonarnos y estar con Apolo”, concluyó.

También te puede interesar: Frida Sofía reveló que no tuvo infancia ni recuerdos bonitos con su mamá.