Polémicos audios ponen en jaque matrimonio de Luis Enrique Guzmán.

Luis Enrique Guzmán está en el ojo del huracán de nueva cuenta, pues al parecer existen algunos audios donde su esposa Mayela Laguna lo tacha de “flojo” y “machista”.

En su reciente encuentro con los medios de comunicación , Mayela confiesa que está en su mejor etapa con el hijo de Silvia Pinal y no tienen ningún problema.

Luis Enrique y yo tenemos una relación muy buena. Obviamente, tenemos problemas, tenemos crisis como todos los matrimonios, pero ahora estamos en nuestra mejor etapa

No voy a decir algo que no hice y que no es mi voz, sería muy tonto

Esposa de Luis Enrique Guzmán denuncia extorsión

Mayela Laguna expresó a los medios de comunicación que puso dos denuncias, pues fue extorsionada por 100 mil pesos a cambio de no revelarse los mencionados audios.

“Dije en todos lados que me estaban extorsionando. Yo me amparé. Según entrevistaron a una amiga de Luis Enrique, pero es totalmente falso. El celular me lo hackearon hace más de un año y medio. Me mandaron unos audios y no quise prestarme a la extorsión ni al delito”, expresó.

Por último, Mayela Laguna reveló que los supuestos audios donde tachó a Luis Enrique Guzmán de “machista” y “flojo”, no afectarán su relación con la Dinastía Pinal.

Alejandra sabe como soy, no tengo ningún problema con ella, de hecho, somos muy amigas. A mi suegra no creo que le importe mucho esto

La polémica de Mayela Laguna llegó después de la nota que dio a conocer una revista de circulación nacional, pues reveló audios de la supuesta crisis marital de Luis Enrique Guzmán y su esposa.

Por su parte, el hijo de Silvia Pinal no ha hablado sobre los polémicos audios que comenzaron a dar de qué hablar en el espectáculo mexicano.

