Luis Enrique Guzmán reacciona al resultado negativo de la prueba de ADN

La prueba de ADN a la que se sometió Luis Enrique Guzmán con Apolo, el hijo de Mayela Laguna resultó negativa, probando de una vez por todas que no es el padre del menor tal como lo aseguró en un principio.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán?

“Ellos ya lo sabían, no. La verdad no es algo agradable, lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido”, dijo Luis Enrique Guzmán en exclusiva para Ventaneando .

“(Estoy) Triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil, creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por toda mi familia”, añadió.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Pero Luis Enrique Guzmán admite que todavía faltan algunas diligencias para cerrar el caso, entre estas una comparecencia ante el juez, quien podría determinar si debe pagar la manutención del niño y convivir con él, aun cuando no sea su hijo biológico, escuche con atención.

“Habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán tanto las pruebas como los testimonios y demás y decidirá el juez. Ahí se va a desahogar todo lo que falta de la demanda. Realmente la demanda es desconocimiento de la paternidad y nada más. Al juez lo único que le importa saber es si yo soy el papá o no”, recalcó.

“En el momento en el que el juez dicte (sentencia) se sabrá si yo tengo que seguir pagando manutención o no hacerlo. Yo lo que quisiera es seguir teniendo contacto con él en un plan ya, una vez que termine el juicio, pues verlo y convivir con él como si fuera su tío, su padrino o su papá dos o yo qué sé”, reafirmó.

¿Seguirá llevando el apellido Guzmán?

Al preguntarle qué pasará con el apellido Guzmán que lleva el menor, Luis Enrique Guzmán declaró que “al dictar el juez creo que se le quita el apellido y ya, yo ya quedo deslindando de las responsabilidades como padre biológico que no soy”.

¿Silvia Pinal ya sabe que Apolo no es su nieto? Sobre si Doña Silvia Pinal ya está al tanto de esta historia, Luis Enrique Guzmán aseveró que “no, no se lo he dicho, o sea, hoy estaba un poco de malas y la verdad no la quise agobiar”.

Luis Enrique Guzmán le envió un mensaje a Apolo: “Él sabe perfectamente que lo amor, lo quise cada segundo y lo disfruté cada segundo que estuvo conmigo, en el fondo de su corazoncito él lo sabe y eso también me tranquiliza, que en el futuro tendremos una bonita relación si es que se da”.

Por último, calificó de maquiavélico el plan que Mayela Laguna orquestó desde antes que naciera el menor para engañarlo, “fue un plan que tenía pensado ella, cuando llegó conmigo ya estaba embarazada y decidió decirme a mí que era mío, si a mí me hubiera llegado a decir: ‘Oye, estoy embarazada, no es tuyo, pero quieres echártela conmigo, sé que quieres tener un niño’, yo le hubiera podido contestar, por lo menos o tener la decisión, pero el que me haya engañado, eso está muy mal. Nunca me había encontrado alguien así y sí es difícil vivir con alguien que, de entrada, te está mintiendo por todas partes y además se lo crees”.