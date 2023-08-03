Luis Miguel está por arrancar su gira en Argentina y esto ha pasado

Vaya locura la que se ha desatado en Argentina con motivo del arranque de la gira mundial de Luis Miguel, quien este jueves se presentará en Buenos Aires, Argentina, a donde nos enlazamos en exclusiva con Joaquín Costa, quien está cubriendo de cerca al ‘Sol’.

Joaquín Costa se encontraba a bordo de un tren en compañía de las fanáticas del intérprete de “Tengo todo excepto a ti”, “La Bikina”, “Ahora te puede marchar” y “Hasta que me olvides”, entre otras, quienes se dirigían al Movistar Arena, recinto donde Luismi iniciará esta noche su gira mundial.

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¿Cómo se vive la euforia por Luis Miguel en Argentina?

No obstante, sorprendió cuando Joaquín Costa presentó al imitador de Luis Miguel en Argentina, quien desde hace más de 20 años imita al puertorriqueño. Guillermo, nombre real del imitador de Luis, reveló que incluso ya estuvo en México y con el hermano de Luis Miguel.

“Disfrutando todo esto, cada que viene Luis Miguel a la Argentina es una fiesta”, declaró el imitador y señaló que una segunda batucada se encontraba a las afueras del recinto donde se presentará el cantante.

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¿Qué les han dicho en el hotel?

Al preguntarles sobre si les han dicho algo los encargados del hotel donde se hospeda el intérprete, el doble de Luis Miguel aseguró que para nada y que incluso se han ido a tomar fotos con él. “Luis Miguel es una persona que quieren en todo el mundo y acá es bienvenido”, agregó.

¿Qué platicó el imitador de Luis Miguel con el hermano del ‘Sol’? Sobre lo que platicó el doble de Luis Miguel con el hermano de Luismi, Guillermo dijo que “cuando estuve en México platicamos varias cosas. Una de las cosas de las que se hablaba era de la madre”.





¿Lo han buscado para despistar a las fans de Luis Miguel?

Cuando se le preguntó si lo han buscado para despistar a las fans de Luis Miguel, Guillermo dijo que sí y que incluso entre viernes y domingo iba a estar en el hotel haciéndose pasar por el cantante.

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“Mañana me pueden llamar o hacer un zoom porque voy a estar en el hotel trabajando como doble”, recalcó, pero dijo que no podía dar más detalles al respecto. Por su parte, Joaquín Costa aseguró que esta noche “habrá un repertorio histórico, será una noche muy especial y será muy prometedora”.