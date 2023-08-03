Eduin Caz se retira de la música y Ventaneando sabe cuál es la razón

Tras el inesperado anuncio de que dejará de ser el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz rompe el silencio y en exclusiva para Ventaneando, revela la verdadera razón que lo impulsó a tomar semejante decisión y es la de convertirse en un mejor padre.

El cantante habló antes de partir de Costa Rica, donde el pasado fin de semana, la agrupación ofreció un concierto que culminó con la estrambótica celebración de su cumpleaños número 30.

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Que les puedo decir, estuvo bueno el concierto, estuvo buena la fiesta. En eso andamos, en eso andamos, pérame tantito, término las fechas y luego hablamos de lo demás

Pues voy a ser un buen padre de familia, me voy a esforzar por ser un mejor padre

¿Cómo celebró su cumpleaños?

Por cierto que, como cualquier otro pasajero, Eduin pasó los filtros de seguridad en el aeropuerto, previo al abordaje de su jet privado.

Eduin partió de Costa Rica, no sin antes dejar huella con el concierto que ofreció ante 30 mil personas, que colmaron el Estadio Nacional de San José. Además de complacer a sus seguidores durante tres horas de show, interpretando sus temas más conocidos.

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Eduin, terminó bañado con agua helada en el escenario, para posteriormente partir un pastel en el hotel que se hospedaba. El que se mostró algo sentimental durante el concierto, fue su hermano Jhonny, quizás por el anuncio que su hermano haría horas más tarde y como no, si con su salida, el futuro de la agrupación está en juego, la pregunta es si lograrán superarlo.

