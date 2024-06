La elección a la presidencia de México tuvo pie hace menos de un mes y hasta el momento se ha hablado de cuándo tomará las riendas del país la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Aunque hasta ahora no se ha revelado mucho acerca de este acontecimiento, los rumores han crecido en torno a que Luis Miguel podría formar parte de este evento.

¡Oficial! Ferka es la primer participante de La Academia VLA [VIDEO] La Academia VLA llega este viernes 28 de junio a Venga la Alegría. La primer participante que se da a conocer es Ferka, ¿quiénes serán los demás?

¿Cuándo será la toma de protesta de Claudia Sheinbaum?

Como cada seis años, el 1 de diciembre es considerado por la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, esto con motivo de la toma de posesión del titular del Ejecutivo Federal, o sea, el día que asume funciones la persona ganadora de la elección presidencial.

En el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, el martes 1 de octubre acudirá a la sede del Congreso para rendir protesta. Será un día que marcará la historia de nuestros pías; pues además de ser en una fecha completamente diferente a la que se acostumbra, Claudia será la primer mujer presidenta de México en poco más de 200 años de historia de vida independiente.

No tenemos que dejar a un lado, el hecho de que este día (1 de octubre), no se considera como feriado, como lo es el 1 de diciembre cada seis años. Así que no podrás reclamar el pago doble en tu empleo.

¿Luis Miguel estará en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum?

En los últimos días ha crecido enormemente el rumor de que Luis Miguel estaría el 1 de octubre en la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, una noticia que alegraría a millones de fans del Sol de México. Incluso se puede leer en redes sociales a usuarios que comentan que “sería un sueño hecho realidad”.

Aunque por otro lado, el optimismo gana, pues existen usuarios que opinan lo contrario completamente, con comentarios como “Luis Miguel no se mezcla con la política y nunca lo hará". Lo cierto es que hasta el momento es solo eso, un rumor. Y aunque para muchos les genera una enorme incertidumbre y emoción el hecho de poderse imaginar ver a este enorme artista junto a la próxima presidenta de México, solo nos queda esperar para saber si queda en un simple rumor o se cumplirá un evento histórico.

También te puede interesar: Reportan que Luis Miguel ya se casó con Paloma Cuevas: así habría sido la boda