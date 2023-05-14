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FOTOS | Luis Miguel no lleva a sus hijos a la escuela, pero sí a las hijas de Paloma Cuevas.

El cantante Luis Miguel se ha dejado ver en el colegio de las hijas de su novia, en redes se le van a la yugular. Todos los detalles, en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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