FOTOS | El día que Luismi le mandó un mensaje a un conductor de TV.

El compositor Carlos Macías contó durante un programa en vivo que Luis Miguel le mandó un mensaje a un presentador de entretenimiento.

Pese a que está alejado de los reflectores, Luis Miguel sigue causando controversia y está vez fue por que filtró un mensaje que el cantante le habría mandado al periodista de entretenimiento Gustavo Adolfo Infante.

Durante una de las emisiones de “El minuto que cambió mi destino”, el compositor Carlos Macías, reveló que el cantante de “Por debajo de la mesa” ha hablado en distintas ocasiones del conductor de televisión y radio.

“Desde hace 8 años he estado trabajando con él. Últimamente he estado hablando con él porque estamos preparando las canciones de su nuevo disco, me grabó 3 canciones, son boleros y baladas. Yo no he escuchado el arreglo, no he escuchado cómo las canta”, aseguró el chiapaneco.

“En una llamada que hicieron el favor de pasarme, (Luis Miguel) me dice: ‘Me gustó que hayas desmentido con Gustavo’... Lo de que nos hayamos reunido varios compositores. Me dice: ‘Salúdame a Gustavo, dile que lo que necesita es que lo invite a una bohemia’”, contó Carlos.