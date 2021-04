Aseguran que Luis Miguel no quiere saber nada de Michelle Salas.

Una fuente cercana a la hija modelo de Stephanie Salas confesó que “El Sol” cortó toda comunicación con ella y no le quiere ni responder los mensaje.

La segunda entrega de “Luis Miguel, la serie” ha conmovido hasta las lágrimas a los seguidores del cantante tras dejar al descubierto cómo fue su primer encuentro con su hija Michelle Salas, de quien se deslindó desde que nació.

Pese al amor que el cantante permitió que se viera a cuadro, fuertes rumores aseguran que la relación con su hija es cada día más complicada.

Una publicación de circulación nacional sacó a la luz pública una entrevista con una supuesta amiga de Michelle Salas quien dio detalles que sólo una persona muy allegada a la modelo puede saber, como la decisión de Luis Miguel de bloquearla.

A decir de la fuente, quien prefirió guardar su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad, Michelle se siente muy triste de que la relación con su padre haya terminado después del romance que tuvo con Alejandro Asensi, exmanager de “El Sol”.

Tras la separación, según contó la informante, Luis Miguel retomó su relación, pero la joven modelo le reclamó la forma en que presentó a su madre en la primera temporada de la serie y también le hizo ver que no le gustó nada que se presentara su concepción como parte de un “acostón”, acto que llevó al cantante a romper sus lazos definitivamente.

“Michelle creyó que era tiempo de cerrar heridas con su papá... Ella ya lo había perdonado por lo del pasado y creía que él tendría otra actitud, pero como no, le escribió indirectas en las redes, como: ‘En tus peores momentos conocerás a quién debe estar en los mejores’”, contó la fuente.

Y fue hace un par de meses, cuando Michelle Salas sufrió un accidente mientras esquiaba, que intentó ponerse en contacto con su padre a través de un mensaje donde le pidió que se vieran, pero se llevó una gran sorpresa: “Él la leyó, la dejó en visto y después la bloqueó”.

Tras la negativa de Luis Miguel, su hija intentó por medio de su tío Alejandro lograr que su padre le hiciera caso, pero éste le confesó que su padre no quería saber nada, según contó la misma fuente.

Tras la publicación de dicha entrevista Michelle Salas subió un texto muy contundente: “Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”.

