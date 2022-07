Luis Miguel tendría noviazgo con la exesposa de su mejor amigo.

¿Quién es la mujer con la que Luis Miguel tendría noviazgo?

Los hechos indican que el cantante ha comenzado una relación con Paloma Cuevas, exesposa de Enrique Ponce, amistad más que cercana que igual parece que no ha sido un impedimento para que Luismi esté con ella.



De acuerdo con el programa de espectáculos de YouTube, Chisme No Like, Luis Miguel ha estado disfrutando unos días en Madrid junto a la diseñadora de modas.