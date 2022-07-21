Expareja de Luis Miguel revela secretos del cantante.

Para nadie es un secreto que Luis Miguel se ha mantenido alejado de los reflectores desde hace algunos años, por lo que las pocas apariciones que llega a tener se convierten en tendencia en las redes sociales.

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Por ello su vida amorosa es todavía más privada, aunque hace algún tiempo el intérprete dio mucho de qué hablar luego de varios rumores que afirmaban que estaba comprometido con Mercedes Villador.

Sin embargo, recientemente apareció una expareja de Luis Miguel, quien afirmó que llegó a tener una relación con el cantante. La joven de origen colombiano se llama Alexandra Zurek, quien dio una entrevista a Despierta América en donde afirmó que el llamado ‘Sol de México’ sale con Mercedes Villador, pero no es nada serio.

Ya llevamos siete años en una muy bonita amistad y no me dan celos porque también hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales, y en realidad son mujeres que son sólo amigas de él. En realidad, no te puedo decir que él me haya dicho es mi novia, voy a salir con ella, tengo una relación con ella, no

El gran respeto que Luis Miguel tiene por su madre y sus hijos

La vida de Luis Miguel ha sido sumamente complicada desde que empezó su carrera, pero además de su gran talento, todo el mundo lo ha reconocido como un caballero, así lo afirmó Alexandra Zurek.

Y es que de acuerdo con sus palabras, Luis Miguel siempre tiene presente grandes recuerdos de su madre, aunque hay un tema del que según ella el cantante no habla y es sobre la relación que tuvo con Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos.

En lo que respecta a los niños que tuvo con la actriz, Alexandra Zurek comentó lo siguiente al respecto.

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