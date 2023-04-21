Luis Miguel cultivó relaciones con poderosos para bien de su carrera.

Apadrinado por el Negro Durazo en los inicios de su carrera, Luis Miguel cultivó sus relaciones con los hombres del poder en México, algunas veces para recibir favores entorno a su carrera o hasta su vida privada.

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Esta, es la tesis que sostiene el podcast 'Luis Miguel Culpable o no', que el periodista Alberto Tavira lanza a propósito del cumpleaños número 53 del cantante, en una de las entregas se aborda la deuda que el cantante tenía con el fisco mexicano y cómo después asistir a la fiesta de quince años de Cecilia Salinas, hija del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, esta simplemente se esfumó.

¿Cuáles fueron los beneficios que recibió el cantante del presidente?

Además de que el cantante recibió su carta de naturalización como ciudadano mexicano.

El padre le deja una carga fiscal qué hay te encargo, con el fisco mexicano, con la hacienda mexicana y es en ese momento cuando Carlos Salinas de Gortari llega al gobierno, por lo tanto, vamos a ver a un Luis Miguel, que acude a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari del brazo de Carmen Salinas. Luis Miguel, por primera vez se pronuncia o de las primeras veces que escuchamos que se pronuncia en temas de políticas del país

Con una deuda en el fisco, con la necesidad de naturalizarse como mexicano y, sobre todo, posteriormente yendo a cantar a los quince años de la hija del presidente, a la residencia oficial de los pinos, pues nos cuestionamos mucho esa relación de Luis Miguel con los políticos. Es el mismo presidente, Carlos Salinas de Gortari quien entrega la carta de naturalización como mexicano, su pasaporte, su acta de nacimiento y todos los documentos oficiales, pero prácticamente a la mitad del sexenio de Carlos Salinas

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Desde luego qué hay un beneficio, sobre todo en temas económicos, porque también en mi podcast Luis Miguel Culpable o no, vamos a ver cómo Luis Miguel, misteriosamente no se vuelve a preocupar por los temas del fisco durante ese sexenio, un problema heredado por su papá

En la próxima entrega, Alberto Tavira revela los entretelones del préstamo de un avión privado que Luis Miguel desvío para visitar a Aracely Arámbula y a sus hijos.

