¿Belinda dijo algo del embarazo de Christian Nodal y su novia Cazzu?

Belinda hace mutis en torno a su ex, Christian Nodal y la noticia de que está esperando su primer hijo con la rapera argentina, Julieta Cazzuchelli, la cantante fue captada a su llegada a la presentación de la segunda temporada de la serie ‘Bienvenidos a Edén’ en Madrid, España.

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Y, cuando la cuestionamos sobre su expareja, prefirió pasar de largo argumentando que ya iba con el tiempo encima.

A su salida, la intérprete de ‘Sapito’, continuó con oídos sordos y solo se limitó a atender a sus fans con quienes se tomó fotos y firmó autógrafos al por mayor, mientras las preguntas sobre Nodal y Cazzu se quedaban en el aire.

¿Cuál fue la reacción de Belinda en redes sociales?

En redes sociales y, tras la noticia del embarazo de Cazzu, Belinda compartió un video en donde se le ve mostrando su vientre plano debajo de una sudadera, un gesto que se ha tomado como la reacción inmediata a semejante anuncio.

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