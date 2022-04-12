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FOTOS | ¡Luisito Comunica compra más asientos en el cine para que no lo molesten!

“Soy bien especialito”. Luisito Comunica confiesa que compra más asientos en el cine para que no lo molesten sus fans. Te contamos.

Por: TV Azteca

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