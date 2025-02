Luisito Comunica revela que no puede caminar luego de haber sido operado

Luisito Comunica encendió las alarmas en días pasados luego de revelar que tuvo que ser operado de emergencia debido a un dolor muy fuerte en la espalda que le impidió ponerse de pie.

El famoso youtuber mencionó que le fue detectado un problema grave en la espalda, aunque en su momento no especificó el diagnóstico exacto. No obstante, días después Luisito Comunica compartió en un video en sus historias de Instagram donde mostraba que ya podía ponerse de pie.

¿Por qué no puede caminar?

En las últimas horas el influencer se sinceró y explicó que fue lo que le sucedió. “Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien. Y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele”.

“Estuve dos semanas bien activo, caminando por montañas, caminando por la nieve, saliendo a bailar a raves extremos, caminando diez horas al día como suele ser, dándole a mi cuerpo al máximo, viviendo mi vida al full, nada de señales daba a mi cuerpo, todo en orden, y fue justo cuando regresé de esa travesía”.

Luisito Comunica decidió acudir al médico a realizarse estudios, mismos que arrojaron que tenía unas hernias en los discos de su columna y que se desarrollaron durante varios años.

“Las razones por las cuales esto puede pasar es una, que es la más común, obesidad, que pesas más de lo que tus huesos pueden soportar, cosa que no aplica a mí. Tener tabaquismo crónico, es decir, que fumes de verdad, pero un chin…, un chin…, que la nicotina ya te ha dañado la estructura ósea, cosa que, pues, la verdad tampoco aplica a mí... El chiste es que la única que aplica a mí, a la perfección, es que tengo la columna demasiado derecha. Entonces, básicamente, me comentó: ‘Luisillo, tú estás condenado a tener esto desde que naciste’”, finalizó.