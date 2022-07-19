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FOTOS | Lupillo Rivera le aconseja a Chiquis que disfrute al máximo de su nueva vida.

El cantante de Regional Mexicano le envió un feroz consejo a su sobrina tras finalizar su polémico y largo divorcio con Lorenzo Méndez.

Por: TV Azteca

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