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FOTOS | Lupillo Rivera sorprende al enviar un mensaje a Nodal y Cazzu por su embarazo.

El “Toro del corrido” envió un mensaje a Nodal y Cazzu después de que anunciaron que se convertirían en padres.

Por: TV Azteca

Crédito_ Instagram_ Cristy Nodal _ @cristy_nodal - 2021-02-18T165531.315.jpg
Belinda.

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Lupillo Rivera
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Lupillo Rivera y Giselle Soto.

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Lupillo Rivera y Giselle Soto.

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