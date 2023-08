¿Lupillo Rivera y Geraldine Bazán tienen una relación? El cantante responde a los rumores

Lupillo Rivera volvió a causar revuelo en redes sociales y no lo hizo por su interés en facturar al estilo de Shakira, sino por un comentario en su cuenta de Instagram, que levantó las sospechas sobre un posible romance con Geraldine Bazán.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre Geraldine Bazán?

El pasado 8 de julio, Lupillo Rivera compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde se le puede apreciar muy emocionado, viendo una fotografía de Geraldine Bazán. Recordemos que hace poco, el cantante terminó su relación con la empresaria mexicana Giselle Soto, por lo que se encuentra disfrutando de su soltería.

Aquel video lo acompañó de un pícaro comentario: “No me veas así, Geraldine Bazán, nos vamos a meter problemas, no me veas así, ya”. Sus palabras desataron las sospechas entre sus fans, quienes comenzaron a relacionar sentimentalmente a ambos famosos.

¿Lupillo Rivera está interesado en iniciar una relación con Geraldine Bazán? El intérprete de “Grandes ligas”, “Sufriendo a solas”, “Despreciado”, “No llega el olvido” y “Borracho”, fue abordado en el aeropuerto por diferentes medios de comunicación, quienes de inmediato le preguntaron sobre el supuesto interés que tiene en Geraldine Bazán.

Lupillo Rivera fue cuestionado sobre si piensa salir con la actriz, a lo que respondió tajantemente que “no”. Agregó que los medios, siempre quieren encontrarle una nueva pareja, “a ustedes como les gusta amarrar navajas”.

El ‘Toro del Corrido’ afirmó que Geraldine Bazán le parece una mujer atractiva, por lo que los reporteros le preguntaron, si la actriz sería una más en la lista de sus parejas, a quienes les dedica canciones.

Siempre hay que respetar la línea, como debe ser, de los compañeros como Gabriel Soto

¿Hablaría de Belinda en alguna de sus canciones?

También le cuestionaron sobre si hablará de Belinda en alguna de las canciones que forman parte de su nuevo álbum, pero Lupillo Rivera decidió hacer caso omiso. El cantante vino a la Ciudad de México, para presentar su flamante disco de estudio y de paso, aseguró que ya se encuentra bien de salud, después de que hace meses le extirparan el apéndice.