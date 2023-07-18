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FOTOS | Lupillo Rivera se puso muy nervioso cuando Belinda lo besó por primera vez

El “Toro del corrido” habló como nunca del romance que tuvo con Belinda. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Lupillo Rivera trabajando..jpg
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