Lupita D’Alessio reveló cuál es la canción con la que se identifica.

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó a Lupita D’Alessio en exclusiva para nuestro programa Ventaneando. La cantante reveló cuáles son las canciones que la definen como mujer, asegurando que cuenta con más de un tema musical que no puede dejar de cantar.

“Hoy voy a cambiar me hace llorar... yo creo que todas las canciones que canto. Mi música es como un vestido... me pongo el vestido de cada canción y me queda al pelo. Acaríciame, Mentiras... siguen siendo nuevos, son temas que nunca voy a poder sacar del repertorio porque son mi vida entera. Inocente pobre amiga, Costumbres, Leona dormida... son temas impresionantemente bellos”, dijo a este programa.

La también conocida como Leona Dormida asegura que quiere retirarse de los escenarios dignamente, pues quiere disfrutar su vida alejada de la presión musical.

“A veces pienso en irme, digo que no quiero hacer el ridículo, yo también tengo una vida y quiero vivirla. Quiero cantar ocasionalmente, no un retiro, aunque sí lo he pensado... sí me ha pasado por la cabeza. Cumplo 69 años en unos meses y es desgastante lo que hago en el escenario”, contó.

Lupita D’Alessio está agradecida con la vida

En otros temas, Lupita se dice dichosa por estar en perfecto estado de salud y por ser una mujer “realizada” en varios aspectos de su vida.

“Vocalmente estoy bien, pero el físico dice '¡Ouch!’ No me gusta que me vean en silla de ruedas. En México se me cierran los pulmones y tengo que llegar en silla de ruedas. No estoy enferma gracias a Dios, estoy sana”, reveló.

“Creo que he sido una mujer muy afortunada. He sido una mujer amada por muchos hombres, realizada como esposa, madre, artista... creo que he hecho todo lo que he querido en la vida”, concluyó en Ventaneando.

