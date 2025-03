La tarde de este martes 25 de marzo nos enlazamos vía telefónica con Lupita D’Alessio , quien en días pasados tuvo que ser hospitalizada.

¿Qué dijo Lupita D’Alessio? “Hola Pati cómo estás, antes que nada, buenas tardes y gusto en saludarte”, dijo Lupita D’Alessio, a lo que Pati Chapoy respondió que “feliz de la vida porque te estoy escuchando, ¿cómo sigues?”.

Lupita D’Alessio habla con Pati Chapoy desde el hospital donde se recupera [VIDEO] En exclusiva, Lupita D’Alessio aclara su estado de salud desde el hospital donde se encuentra en recuperación.

“Ya mucho mejor, gracias a Dios fue un virus que me atacó a mis pulmones y se inflamaron, como yo vivo al nivel del mar y la altura es casi de 2,300 metros de altura, pues no puedo hacer un concierto el próximo fin de semana en La Maraka, por lógica”, agregó Lupita D’Alessio.

“En lugar de venir a trabajar, Dios me mandó al hospital a checarnos. No es grave Pati, no es grave, hay que rehabilitarse, hay que cuidarse, hay que llevar un tratamiento y ya no tengo 15 años tengo 71, entonces me voy a Cancún esta semana, yo sigo aquí en el hospital y me darán de alta jueves-viernes para irme tres semanas”.

“Me quitaron 3 semanas de trabajo para salir al cien, cantar al 100 el próximo 10 de mayo en el Zócalo, si Dios lo permite Pati preciosa”, recalcó la ‘Leona Dormida’.

¿La revisaron los médicos de pies a cabeza?

La cantante reveló que “de todo Pati, aproveché porque mis médicos son también de aquí, entonces me revisaron de pies a cabeza… la señora de 71 años está muy bien gracias a Dios. Me dice el doctor que todavía puedo dar mucho más porque mi cuerpo es fuerte, mis pulmones son fuertes, nada más que hay que cuidar la herramienta Pati”.

¿Le mandaron ejercicios o dieta?

Al preguntarle si le mandaron ciertos ejercicios para fortalecer los pulmones, Lupita D’Alessio dejó claro que si: “son terapias pulmonares, una dieta porque también hay que bajar de peso y ayudar a los órganos. Es necesario no estar delgada ni flaca, pero sí es necesario bajar un poco de peso para mantener los órganos de tu cuerpo, sobre todo la garganta que son dos cuerdas vocales y a eso voy, a recuperarme”.

“Bobo Producciones que ha estado al pendiente de mi persona, como amigos, como artistas, como profesionales que son van a cambiar las fechas, las van a mover y ya lo verán en las redes sociales pronto. (Estoy) Feliz de poderme ir a consentir Pati”, finalizó.