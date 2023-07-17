Luz Blanchet nos contó todo de su nuevo romance con Lorenzo Lazo.

Hace unos días, todos quedaron impactados con la noticia de que Luz Blanchet está enamorada, por lo que la tarde de este lunes, tuvimos un enlace especial con ella, donde nos reveló todos los detalles de su romance con Lorenzo Lazo.

Gracias por las porras y pues sí, ¿cómo ven?, así sucede cuando pasa. Fíjate que, no lo vas a creer, pero el culpable es Jorge Zarza, él fue, porque él conduce cada fin de año, cada diciembre el evento ‘A favor de lo mejor’ y este año no podía y bien lindo me dijo ‘Oye, Luz, fíjate que no voy a poder, te lo avientas?’ Y le dije ‘Claro Jorge, feliz de la vida’ bueno, ahí voy

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Y ahí estaba Lazo, estaba yo conduciendo, lo tenía yo en frente, acabo de conducir, me bajo del escenario, agradezco al director de ‘A favor de lo mejor’ y cerquita estaba él, de esas veces que lo tienes de frente, nos saludamos, de esas caras que se te hacen conocidas, por el mismo ambiente, porque te mueves en eventos y demás

La primera conversación fue algo completamente fuera de lo normal, ya que hablaron de cosas de doctores, aunque intercambiaron teléfonos.

En ese momento, fue una plática súper de cuates, porque entre todo lo que empezamos a comentar, que fueron como 10 minutos de plática, salió a tema mis hijos y el rollo de Aitana que saben que tiene su condición especial y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual y le puede servir’, cambiamos teléfonos y bye

¿Cómo acordaron su primera cita?

Luego de varios meses de su primer encuentro, Lorenzo Lazo tomó la decisión de buscarla para tener una primera cita, la cual fue algo completamente inesperado para ella.

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Pasan meses y por hay de abril, me escribe y me dice: ‘Hola, Luz ¿Cómo estas?, soy Lorenzo Lazo’, yo estaba hablando con mi hermano por teléfono y dice: ‘¿Puedes hablar?’ y yo ‘qué raro, quién sabe para qué será’ y me dice: ‘Fíjate que’ yo pensé les juro que pensé que era algo de Aitana o que me iba…