Raúl Berry le dio el último adiós a su hermano, Jorge Berry.

Este viernes charló en exclusiva con Ventaneando, Raúl Berry, hermano del finado comunicador Jorge Berry, quien lamentablemente murió el día de ayer, a los 72 años de edad.

¿Qué dijo Raúl Berry sobre la muerte de su hermano?

Nuestros conductores les enviaron sus condolencias a Raúl Berry y a la familia del comunicador con más de cinco décadas de trayectoria, el gesto fue bien recibido por Raúl Berry, quien declaró que su hermano tenía muy gratos recuerdos de nuestros conductores Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

“Jorge vivió una vida muy completa, muy llena, hizo de todo, vio de todo, viajó por todo el mundo, estuvo en los eventos más importantes de las últimas décadas, el famoso suceso de las Torres Gemelas, la Guerra de Serbia y Kosovo, el deceso de Lady Di (…), tuvo una vida, como decía: ‘si juntas a cinco personas en la calle, quizás no vivieron ni la mitad de lo que viví’”, declaró Raúl Berry.

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Raúl Berry habló también del gran apoyo que tuvo de la empresa en donde laboró su hermano, de los grandes compañeros y jefes que tuvo, así como del inmenso amor que tenía por su carrera.

“Él llegó al último capítulo de su vida muy contento de haber cumplido con todo lo que él quería durante su vida. Con cuatro hijos extraordinarios todos, que les ha ido muy bien en la vida, entonces estaba en ese sentido con mucha paz interna y decidió venirse a Vallarta donde encontró un paraíso, donde encontró gente hermosa, bondadosa y generosa”, agregó.

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¿Cómo fueron los últimos años de Jorge Berry?

Raúl Berry señaló que los últimos años de su hermano “fueron muy felices en Vallarta por la gente, por el lugar tan hermoso que es aquí, entonces eso nos tiene muy contentos a todos, que vivió plenamente siempre y eso es lo que nos deja (…). Lo celebramos por la tristeza que deja, pero se fue un buen hermano, un buen amigo y una persona que quizo mucho a México y a su carrera”.

¿Cómo fue el deceso de Jorge Berry?

Al preguntarle sobre cómo fue que la muerte alcanzó a Jorge Berry, Raúl declaró que se encontraban en una reunión con amigos, jugando dominó cuando de pronto se sintió mal y se fue a la sala donde le dijo a su hermana que se iba a desmayar.

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“Teníamos una reunión de amigos, estábamos jugando dominó, compartiendo aquí la vida, las vivencias y los chismes de la semana, gozando el momento. Se sintió mal y se fue a sentar a la sala donde estaba un partido de béisbol y le dijo a Paty, mi hermana, que se iba a desmayar y se desmayó, ya no regresó”, recalcó.

Jorge Berry fue trasladado al hospital donde le hicieron los estudios necesarios y les informaron que había sido una embolia importante que derivó en una muerte cerebral irreversible.