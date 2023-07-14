Los tratamientos capilares que habría pagado Luis Miguel

Las fotos de Luis Miguel saliendo de la clínica capilar Bojanini, ubicada en Madrid, España, han causado furor; porque implican que el cantante, se ha sometido a un tratamiento para combatir la alopecia, antes de iniciar con su gira mundial.

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Estas imágenes se volvieron virales en redes sociales, ya que Enrique Ponce, quien fuera uno de sus mejores amigos y también resulta ser el exesposo de su actual pareja, Paloma Cuevas, es socio del establecimiento en España.

Ventaneando se dio a la tarea de saber más sobre el costo del tratamiento, al que se podría estar sometiendo Luis Miguel, con miras a iniciar su esperada gira mundial de conciertos, el próximo 3 de agosto.

La consulta tiene un costo de 98 euros y una duración de 45 minutos. En dicha consulta, nuestro equipo médico, los tricólogos, expertos de la rama de la dermatología que estudia el folículo piloso, le harán un estudio para así, analizar la capacidad de regeneración que tiene

Una vez hecho el estudio, le pautarán un tratamiento personalizado para su folículo piloso. Tendría una segunda revisión a los cuatro meses, con un precio de 96 euros, en la cual se cambia el tratamiento. Este puede consistir en medicación vía oral, tratamiento de mesoterapia, lo que paute el equipo médico, pero es completamente indoloro

¿Qué tratamiento tuvo Luis Miguel?

En la clínica de Madrid, desconocen sobre los detalles del tratamiento que Luis Miguel ha recibido. Así reaccionaron al intentar indagar más sobre el servicio personalizado de 'El Sol':

No le sé decir, tenemos muchos pacientes. No sé lo que habrá salido, somos una clínica capilar

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Por lo menos, sabemos que Luis Miguel desembolsó alrededor de 2 mil pesos mexicanos por su primera consulta, el tiempo dirá si el tratamiento valió la pena o no.