Lyn May presume asombrosa acrobacia a sus 68 años.

A pesar de tener 68 años de edad, Lyn May puede vivir su vida dedicada al baile y al deporte en la acrobacia y el split, ambos aún los puede ejecutar de manera perfecta porque cuenta con una gran elasticidad.

Es impactante cómo la vedette aún conserva la flexibilidad de su juventud, como en esta ocasión lo mostró en redes sociales con una fotografía en la que realiza extravagantes movimientos.

Fue a través de su cuenta personal de Instagram, donde la vedette compartió con sus casi 300 mil seguidores, una foto en la que aparece con un top y sombrero en tonos plata, sobre una silla estirando sus piernas de una forma que dejó impactados a muchos.

“Siempre haz lo que te haga feliz sin hacerle ningún daño a nadie”, escribió como pie de la fotografía, además agregó emojis y algunos hashtags.

Lyn May cautiva a Instagram

No cabe duda que con esta fotografía, Lyn May cautivó a Instagram, pues casi llega a los 5 mil Me Gusta y recibió una gran cantidad de comentarios en los que destacan su habilidad física, flexibilidad y talento.

“Lyn May, te amo hermosa”, “Viene el que te gusta, actúa normal”, “Ay, Lyn, esa es una de mis frases de vida”, “Quisiera estar con ese cuerpazo a esa edad” o “Increíble que pueda hacer eso a su edad”, escribieron sus fans.

En su momento, Lyn May también impresionó en una ocasión que hizo un split en nuestro programa ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría.

