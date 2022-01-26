FOTOS | Esta es la razón por la que Macky no quiere que Zudikey gane Exatlón.

Hace unos días, nuestra querida Macky González fue eliminada de Exatlón, quinta temporada. ¡A todos les dolió! Pues sin duda era un pilar en el equipo azul de Conquistadores.

Desde su participación en la temporada uno, se convirtió en una leyenda del reality, pues no solo participó en la emisión más exitoso, ¡llegó a la final y se convirtió en la subcampeona o primera campeona azul!

Así que a su llegada a la quinta temporada, sabía a lo que iba, cómo funcionaban las cosas, llegó más fuerte y madura que nunca y su equipo vio en ella a una líder y a una hermana mayor. ¡Y luego de su salida, sufrieron mucho y sintieron mucho su ausencia!

Macky visitó las instalaciones de TV Azteca luego de su eliminación y en Venga la Alegría hizo tremenda confesión, ¡dijo que no deseaba que Zudikey ganara esta temporada! ¡Y que le daba igual que fuera una de las favoritas! ¿Por qué lo dijo? Checa la galería completa, te contamos en las fotos todos los detalles.

Gran estreno de Exatlón All Star, lunes 31 enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.