Este es el significado de despertar entre las 3 am y las 5 am

Muchos de nosotros hemos tenido un despertar entre las 3 am y las 5 am, al menos una vez en la vida, aunque también existen personas que se ven afectadas por un patrón y desconocen cuál es el significado o la razón detrás de este tipo de insomnio.

El sueño es uno de los factores principales que indican salud y bienestar, por lo que despertar de madrugada constantemente suele representar un problema que a la larga afecta la calidad de vida de las personas. Existen explicaciones espirituales, pero también científicas que revelan cómo romper con este problema.

El significado de despertar entre las 3 am y las 5 am

Despertar de madrugada sin razón aparente puede tener diferentes interpretaciones, algunas van desde lo espiritual hasta lo fisiológico, ya que entre las 3 am y las 5 am se piensa que existe una mayor apertura hacia portales espirituales.

Despertar entre las 3 am y las 5 am tiene un significado espiritual y fisiológico|Pexels: Andrea Piacquadio

Para algunos creyentes, despertar en este horario es una clara señal de que existe algo que debemos sanar a nivel emocional, ya que hay traumas del pasado que aún están presentes y repercuten en nuestras vidas.

Por otro lado, la medicina nos habla de ciclos de sueño, estos explican que alrededor de las 3 am el cuerpo puede pasar de una fase a otra, lo que facilita despertar con cualquier estímulo, por más pequeño que sea.

Una buena higiene del sueño implica acostarse y despertarse a la misma hora|Pexels: cottonbro studio

También se menciona que los picos de cortisol aumentan entre las 2 am y las 3 am, para que el cuerpo se prepare durante el día; esto nos lleva a despertarnos antes de tiempo, especialmente si estamos muy estresados o tenemos actividades pendientes en las próximas horas.

Para poder romper este patrón de mal sueño, es necesario crear rutinas más saludables que nos ayuden a superar el insomnio. Los expertos recomiendan evitar el estrés, acostarse y levantarse a la misma hora, además de cenar ligero y temprano y, en algunos casos, aplicar suplementos, como la vitamina C.