Quiere hacer su vida, pero su madre no quiere dejarla. ¿Por qué?

Una mujer acusó a su madre de egoísta y de chantajista por no dejarla hacer su vida poniendo de pretexto que debe de cuidarla porque es su obligación como su hija y como mujer. El hermano menor de ella y su pretendiente quieren que su madre ya la deje en paz para que pueda ser feliz.

Una mujer acusó a su madre de egoísta porque no hace otra cosa más que cuidarla. Poniendo de pretexto su enfermedad de alta presión arterial, esta chica no ha podido divertirse en mucho tiempo, mucho menos tener pareja. Ahora que un amigo de su hermano quiere intentar algo con ella, se ha cerrado las puertas porque su madre no le permite hacer otra cosa más que estar con ella.

Por culpa de mi mamá me voy a quedar sola. | Programa 8 diciembre 2022

Su madre, muy terca, repetía y repetía que ella tenía que cuidarla porque es su obligación, ya que es una mujer y su hija, y es en la única persona en la que confía para poder cuidarla como se debe. Además, no le agrada que ella tenga un pretendiente y ha llegado a ser muy grosera con él en su afán de que se aleje con su hija y ya no quiera alejarla de ella.

El hermano de la chica también quiso opinar de este caso. Él está seguro de que su madre solamente quiere que su hermana no sea feliz y tenga una vida miserable, porque no ha hecho otra cosa más de lastimarla al obligarla cuidarla. Este hombre quiere que haga su vida y que pueda ser feliz, aunque esto signifique que ya no esté cerca de su propia madre. Él también ha tenido que alejarse un poco de su madre porque ella ha tratado de controlar su vida.

Su mejor amigo es el hombre que pretende a su hermana. Él sí quiere estar con ella, pero admitió que el mayor problema que hay entre los dos es su madre. Mencionó en varias ocasiones que parece que esta mujer “está casada” con su propia madre y que eso a él ya no le agrada. También llegó a dar un ultimatúm; o se aleja de su madre, o se aleja de él.

Pero hay algo que nadie sabía. La tía de esta chica intervino hasta el final de la discusión, y no guardó momento para decirle a su hermana la gran vergüenza que ha pasado al escuchar y al saber todo lo que le ha hecho a su sobrina. Ella reveló que su hermana nunca ha querido a su hija porque fue resultado de una violación. Todos quedaron atónitos al enterarse de esto.

La madre corrigió todo lo que se dijo y aseguró que la única manera que ha encontrado para proteger a su hija y evitar que le pase algo parecido es manteniéndola siempre cerca de ella.