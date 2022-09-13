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FOTOS | Maite Perroni y Andrés Tovar se comprometen a más de 100 kilómetros de altura.

La estrella de la pantalla chica le dijo “sí” al productor y en breve podríamos verlos caminar hacía el altar.

Por: TV Azteca

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