Majo Aguilar cautiva a miles de fanáticos tras lanzar su nuevo tema ‘Tómbola’.

Majo Aguilar vuelve a sorprender a todos sus fanáticos y a poner en alto sus raíces familiares, pues acaba de estrenar su nuevo tema llamado Tómbola.

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La cantante mexicana presenta Tómbola, un tema inédito escrito por ella junto a la cantautora Mariana Ruiz Martínez, mejor conocida como Ruzzi.

Majo también estrenó el video musical oficial de este maravilloso tema en YouTube, cuyas reproducciones han incrementado a tan solo un día de su lanzamiento.

Tómbola nace durante una tarde entre amigas, en donde Majo con su influencia en el género del mariachi y Ruzzi con la de los corridos tumbados, deciden crear una pieza para transmitir un mensaje de empoderamiento después de salir de una relación que no te permite ser tú misma ni crecer personalmente.

La letra también resalta que nadie es indispensable en la vida ni puede definir si tú eres libre o no. Cabe mencionar que esta canción es el último avance de su segundo álbum de música ranchera Se canta con el corazón que saldrá el 11 de noviembre del presente año.

Majo Aguilar se ha sentido agradecida por el apoyo del público a su nueva canción y así lo ha dejado ver con mensajes en sus redes sociales.

"Qué emoción con este tema nuevo e inédito", escribió la joven en su cuenta de Instagram, mensaje acompañado de una foto desde el backstage del video.

No te olvides de reproducir Tómbola de Majo Aguilar en todas las plataformas digitales, así como el video musical oficial en YouTube.

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